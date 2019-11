लखनऊ: अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुप्रतीक्षित अंतिम फैसले से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ‘अमेठी पुलिस’ के ट्विटर हैंडल के माध्यम से राणा अय्यूब को कड़ी चेतावनी दी है. इस चेतावनी में उन्हें कहा गया कि आपने एक राजनीतिक टिप्पणी की है. इसे तुरंत हटाए, नहीं तो अमेठी पुलिस की ओर से आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Tomorrow is a big day for India. The Babri Masjid, a monument of faith for Indian muslims was demolished on 6th Dec 1992 by those in power today. It changed my life and a generation of Muslims who were ‘othered’ overnight. I hope my country does not disappoint me tomorrow.

— Rana Ayyub (@RanaAyyub) November 8, 2019