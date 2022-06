नई दिल्ली : बारिश के दिनों में जगह-जगह जल जमाव के कारण कई दुर्घटनाएं सामने आती रहती हैं. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh) में एक दहला देने वाला हादसा हुआ. यहां एक पुलिसकर्मी अपनी पत्नी को स्कूटर के पीछे बिठाकर हॉस्पिटल जा रहा था. इसी दौरान पुलिसकर्मी का स्कूटर नाले में जा गिरा. बारिश के कारण सड़क पर पानी भरा हुआ था, जिसके कारण स्कूटर सवार पुलिसकर्मी नाले का अंदाजा नहीं लगा पाया और वह पत्नी और स्कूल सहित मुंह के बल नाले में जा गिरा. न्यूज एजेंसी ANI ने 18 जून को इस दुर्घटना का एस वीडियो जारी किया था.Also Read - राजस्थान: जयपुर समेत कई शहरों में हुई प्री मानसून बारिश, आगे ऐसा रहेगा मौसम

पानी से भरी सड़क और उसके किनारे लबालब भरा नाला पुलिसकर्मी, उसकी पत्नी और स्कूटर को नगल गया. गनीमत रही कि पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी की जान बच गई. दुर्घटना का एक सीसीटीवी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पास में मौजूद लोगों ने तुरंत लोगों लोगों को नाले में डूबने से बचाया, लेकिन दोनों को चोटें आई हैं.

सीसीटीवी वीडियो (CCTV Footage) में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी पानी से भरी सड़क पर स्कूटर चला रहा है. इसी दौरान उनके स्कूटर का अगला पहिया किसी चीज से टकराया और स्कूटर पर सवार दोनों लोग नाले में जा गिरे. दोनों का भाग्य अच्छा था कि उस समय वहां कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने उनकी जान बचाई.

इस दुर्घटना में बचे पुलिसकर्मी दयानंद सिंह ने बाद में बताया, ‘हम स्कूटर पर सवार होकर अस्पताल जा रहे थे. नाला खुला था और सड़क पर बारिश का भरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था. हमें इस नाले के बारे में जानकारी नहीं थी और हम स्कूटर के साथ नाले में जा गिरे. हम दोनों को ही कुछ चोटें आई हैं.’

Aligarh, Uttar Pradesh | We were on the scooter & were going to a hospital. Since the drain was open & inundated due to rainwater, we didn't come to know about it & fell into it along with the scooter. We both sustained some injuries: Dayanand Singh, Policeman pic.twitter.com/4KSYA8JMTE

