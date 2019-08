लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल नये और पुराने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बृहस्पतिवार की रात कर दिया गया. सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के नए वित्त मंत्री हैं जबकि सिद्धार्थनाथ सिंह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लेकर जय प्रताप सिंह को सौंपा गया है.

Portfolios allotted to ministers in Uttar Pradesh Government following cabinet reshuffle. Technical and Medical Education Minister Ashutosh Tandon becomes Development Minister. Suresh Khanna to be the Minister for Parliamentary Affairs pic.twitter.com/iceTiHftzC

