Pradhan Mantri Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने धनराशि जारी कर दी है. पीएम मोदी ने 2700 करोड़ रुपए लोगों के खातों में भेज दिए गए हैं. इस धनराशि से 6 लाख से अधिक लोगों के घरों का निर्माण होगा. ये धनराशि उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है.

धनराशि जारी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपना घर होने से लोगों में विश्वास बढ़ता है. गरीबों में विश्वास बढ़ा है. पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता का सीधा सम्बन्ध आत्मविश्वास से है. उन्होंने कहा कि देश में 2 करोड़ घर तो सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बने हैं. पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 22 लाख घर बनाए जाने हैं. पहले गलत नीतियों से गलतियाँ होती गईं. गलत नीतियों से गरीबों को परेशान होना पड़ा.

बता दें कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के कमजोर वर्ग के लोगो को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है तथा पुराने घर को पक्का करने में भी सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है.

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण योजना (पीएमएवाई-जी) के लाभ?

पीएमएवाई-जी (PMAYG) में आप छह लाख रुपये का लोन सालाना छह फीसदी तक की ब्याज दर पर ले सकते हैं. अगर आपको घर बनाने के लिए इससे ज्यादा रकम चाहिए तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर आम ब्याज दर से लोन लेना होगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लिए कैसे आवेदन करें? How to apply for Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana– Gramin?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन (apply for Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana- Gramin) करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित एक आवास ऐप बनाया है. इसे गूगल के प्ले स्टोर (Google Play Store) से डाउनलोड किया जा सकता है. इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा.

मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए रजिस्टर करने के बाद आपको इसमें जरूरी जानकारियां भरना होगा. पीएमएवाई-जी (PMAYG) के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है. इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई-जी की वेबसाइट (PMAYG Website) पर डाल दी जाती है.

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें? (How to check your name in PMAY 2021 Beneficiary List)