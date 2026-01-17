Hindi Uttar Pradesh

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Up People Gets 1 Lakh Rupees

खुशखबरी! UP वालों के खाते में आएंगे 100000 रुपये, जानें क्या है योगी सरकार का प्लान

UP News: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के तहत दो लाख लाभार्थियों को पहली किस्त मिलेगी. जानिए इस योजना के सभी जरूरी अपडेट और इसे क्या फायदा होगा?

योगी सरकार गरीबों को पक्का घर देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. दरअसल, रविवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के तहत यूपी के करीब दो लाख पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की पहली किस्त दी जाएगी. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगी. लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगल क्लिक के माध्यम से यह धनराशि ट्रांसफर करेंगे. सरकार का कहना है कि यह पहल शहरी गरीबों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 की खास बातें

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 को पूरी तरह मांग आधारित योजना के रूप में लागू किया गया है. इसका मतलब है कि जो लोग पात्र हैं और आवेदन करते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये की पहली किस्त दी जा रही है. सरकार का फोकस इस पर है कि किसी भी जरूरतमंद परिवार को योजना से अलह न किया जाए. नई व्यवस्था में पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया है, ताकि पैसा सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे.

आवास निर्माण में यूपी सबसे आगे

उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में देश के अन्य राज्यों से काफी आगे निकल चुका है. अब तक प्रदेश में 17.67 लाख शहरी आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 17.01 लाख घरों का निर्माण पूरा भी हो चुका है. यह आंकड़ा पूरे देश में सबसे ज्यादा है. इसी शानदार प्रदर्शन के चलते यूपी को 2019 और 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य का प्रथम पुरस्कार मिल चुका है. यह उपलब्धि राज्य सरकार की मजबूत कार्ययोजना और लगातार निगरानी का नतीजा मानी जा रही है.

DBT से पारदर्शिता और तेजी

योगी सरकार ने डीबीटी और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) पोर्टल के जरिए शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक धनराशि पहुंचाने में भी मिसाल कायम की है. अब तक 38,876.23 करोड़ रुपये का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग किया जा चुका है. इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, बल्कि लाभार्थियों को समय पर पैसा मिलने से आवास निर्माण की रफ्तार भी तेज हुई है. लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे और पूरा सिस्टम डिजिटल होने से भरोसा भी बढ़ा है.

ग्रामीण आवास योजना में भी शानदार प्रदर्शन

शहरी क्षेत्र के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन काबिल-ए-तारीफ रहा है. ग्रामीण योजना के तहत स्वीकृत 36.57 लाख आवासों में से 36.37 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. सरकार का दावा है कि आने वाले समय में बचे हुए घरों का काम भी तेजी से पूरा किया जाएगा. कुल मिलाकर, आवास योजना के जरिए सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को स्थायी छत देने के अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच चुकी है, जिससे लाखों परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है.

Add India.com as a Preferred Source