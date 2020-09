प्रयागराज: उत्‍तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस के नवाब यूसुफ रोड पर पूर्व सांसद अतीक अहमद द्वारा अवैध रूप से कराए गए निर्माण को सोमवार को प्रशासन ने ढहा दिया. नजूल की भूमि पर करीब 600 वर्ग गज क्षेत्रफल में यह अवैध निर्माण कराया गया था और इस पर व्‍यवसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं. सरकारी रेट के मुताबिक इस जमीन की कीमत ही अकेले 18 करोड़ रुपए है. Also Read - सीएम योगी का सख्‍त एक्‍शन, इन वजहों से प्रयागराज के SSP को किया सस्‍पेंड

बता दें कि बता दें कि इससे पूर्व 26 और 27 अगस्त को अतीक अहमद की लगभग 60 करोड़ रुपए मूल्य की 7 संपत्तियों को कुर्क किया था. अतीक अहमद वर्तमान में अहमदाबाद की जेल में है.

एसपी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक, "यह अवैध निर्माण नजूल की भूमि पर करीब 600 वर्ग गज क्षेत्रफल में कराया गया था जिसे आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने ढहा दिया. "उन्होंने बताया कि इस निर्माण के जरिए वाणिज्यिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं. सर्किल रेट के मुताबिक केवल इस जमीन की कीमत 18 करोड़ रुपये है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित ने बताया कि अतीक अहमद और उसके परिचितों, साथियों एवं रिश्तेदारों ने जहां-जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही है.

Prayagraj Development Authority yesterday demolished illegal construction on land occupied by former MP Atiq Ahmed. Sat Shukla, an official of the authority said, “It is an illegal construction on the state government’s land.” pic.twitter.com/NtyC6XH7hW

— ANI UP (@ANINewsUP) September 8, 2020