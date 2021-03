उत्‍तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) में कल यानि सोमवार को मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (Moti Lal Nehru Medical College) में कथित तौर पर मौखिक विवाद ( verbal alteraction) में एक जूनियर डॉक्‍टर (junior doctor) ने नर्स (Nurse) को थप्‍पड़ (slapped) जड़ दिया. Also Read - राजनीतिक विवाद बना सपा प्रमुख के खिलाफ FIR का मुद्दा, यूपी में अखिलेश और योगी के बीच होर्डिग वार

इस घटना के विरोध में मेडिकल कॉलेज की नर्सों ने कल अपनी सेवाएं ठप कर दीं थी और विरोध प्रदर्शन किया था. इन नर्सों में से एक नर्स ने आरोप लगाया है कि बहस होने पर एक जूनियर डॉक्‍टर (junior doctor) ने उसे चांटा मारा.

Prayagraj: Nurses of Moti Lal Nehru Medical College halted services & protested y'day after one of them was allegedly slapped by a junior doctor following a verbal alteraction

Superintendent Incharge says "Nurse has complained. Action to be taken after we speak to doctor"

