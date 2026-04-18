By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
यूपी के इस जिले में बदली स्कूल टाइमिंग, 12 बजे के बाद नहीं होगी क्लास, जानें वजह
प्रयागराज में भीषण गर्मी के कारण, स्कूल टाइमिंग बदल दी गई है. जानिए क्लास 1 से 8 के लिए नए समय क्या है और ये कब से लागू होगा.
उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गर्मी अचानक से बढ़ गई है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. अब प्रयागराज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) की ओर से एक जारी आदेश जारी किया गया है. दरअसल, कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है. प्रशासन का मानना है कि छोटे बच्चों पर गर्मी का असर ज्यादा होता है, इसलिए समय में बदलाव जरूरी था.
नई टाइमिंग क्या होगी और कब से लागू
जारी आदेश के मुताबिक, प्रयागराज में सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक चलेंगे. यह नई व्यवस्था 20 अप्रैल, 2026 से लागू कर दी जाएगी. इससे छात्रों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. हालांकि, अभिभावकों को अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं.
किन-किन स्कूलों पर लागू होगा आदेश
यह आदेश सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के लगभग सभी स्कूलों पर लागू होगा. इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूल, साथ ही CBSE और ICSE बोर्ड से जुड़े स्कूल भी शामिल हैं.
क्यों लिया गया यह फैसला?
जिला प्रशासन ने यह निर्णय जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर लिया. बता दें हाल ही के दिनों में प्रयागराज और आसपास के इलाकों में तापमान काफी बढ़ा देखा गया. लू भी चल रही है, जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती. डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह की गर्मी में बच्चों को डिहाइड्रेशन, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा रहता है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया.
प्रशासन की आगे की तैयारियां भी जान लें
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिए हैं कि नए टाइम टेबल का सख्ती से पालन कराया जाए. साथ ही, इस जानकारी को अखबारों और अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कहा गया है, ताकि अभिभावकों को समय रहते जानकारी मिल सके.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें