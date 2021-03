Prayagraj, encounter, UP STF News: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) प्रयागराज (Prayagraj) में यूपी पुलिस की एसटीएफ (UP STF) ने मुख्‍तार अंसारी (Mukhtar Ansari)और मुन्‍ना बजरंगी (Munna Bajrangi) की गैंग के दो खूंखार अपराधियों को रात में एनकाउंटर encounter में ढेर कर दिया है. Also Read - UP: Hardoi में बेटी के Love Affair से गुस्‍साए पिता ने सिर काटा, हाथ में लेकर पुलिस थानेे पहुंचा

Prayagraj: Two criminals shot dead in an encounter with UP STF late last night in Arail. They were identified as Vakil Pandey and Amzad, who were involved in 2013 murder case of the then deputy jailer Anil Kumar Tyagi, at the behest of gangster Munna Bajrangi & Mukhtar Ansari. Also Read - Hathras: बेटी से छेड़छाड़ के बाद पिता की हत्‍या के आरोपी गौरव शर्मा पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित, दो पर 25-25 हजार

— ANI UP (@ANINewsUP) March 4, 2021 Also Read - BJP सांसद कौशल किशोर के बेटे ने अपने साले से चलवाई खुद पर गोली, क्या थी प्लानिंग?