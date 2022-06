प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में पथराव के ‘मास्टरमाइंड’ मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप अवैध दो मंजिला बंगला के ढहने के दौरान तलाशी में कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं. पुलिस पर पथराव की घटना के ‘मास्टरमाइंड’ (मुख्य षड्यंत्रकर्ता) मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का करेली में अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला बंगला आज रविवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. बंगले को ढहाने के दौरान, दो तमंचे, कई कारतूस, झंडे, बैनर, पोस्टर मिले हैं. ध्वस्त किए गए मकान की अनुमानित कीमत पांच करोड़ रुपए है, जिसे 5 घंटे में ध्वस्त किया गया.Also Read - जयंत चौधरी ने कहा- उत्तर प्रदेश में बुलडोजर गुंडागर्दी का प्रतीक है, ये कानून का राज नहीं

बता दें की प्रयागराज जिला प्रशासन और पुलिस ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शहर के अटाला और करेली क्षेत्र में पुलिस पर पथराव की घटना का मास्टरमाइंड' (मुख्य षड्यंत्रकर्ता) मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप है .

करेली में अवैध रूप से निर्मित दो मंजिला बंगला रविवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया; बंगले को ढहाने के दौरान, दो तमंचे, कई कारतूस, झंडे, बैनर, पोस्टर मिले हैं. एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस ने मकान की तलाशी भी ली, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं. इनमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर आदि शामिल हैं, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है और उन्हें तफ्तीश में शामिल किया जाएगा.

#WATCH | Uttar Pradesh: Demolition drive at the “illegally constructed” residence of Prayagraj violence accused Javed Ahmed continues in Prayagraj. pic.twitter.com/s4etc8Vz25 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022

बरामद सामानों में 12 बोर , 315 बोर के तमंचे और कई कारतूस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मकान से बरामद सामानों में 12 बोर का एक अवैध तमंचा, 315 बोर का एक अवैध तमंचा और कई कारतूस शामिल हैं. इसके अलावा, कुछ कागजात बरामद हुए हैं, जिनमें माननीय न्यायालय पर तल्ख और आपत्तिजनक टिप्पणी जावेद द्वारा की गई है.

मकान की कीमत 5 करोड़ , झंडे, पोस्टर, बैनर और कागजात मिले

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तलाशी के दौरान कई साहित्य, किताबें भी मिली हैं, जिनकी पड़ताल की जाएगी. उन्होंने बताया कि ध्वस्त किए गए मकान की अनुमानित कीमत पांच करोड़ रुपए है, जिसे नियम के अनुसार ध्वस्त किया गया. उन्होंने बताया कि अभी तक जितने भी झंडे, पोस्टर, बैनर और कागजात मिले हैं, उनकी गहराई से पड़ताल की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे मंशा क्या थी.

#WATCH | Uttar Pradesh: Posters & flags being taken out of the residence of Prayagraj violence accused Javed Ahmed, during the demolition drive. pic.twitter.com/8Ek11c7fCZ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022

5 घंटे में दो मंजिला मकान ध्वस्त

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के एक अधिकारी ने बताया कि जावेद के जेके आशियाना, करेली स्थित दो मंजिला मकान को ध्वस्त करने के लिए जेसीबी मशीन और भारी संख्या में पुलिस बल सुबह साढ़े दस बजे ही करेली थाने पर पहुंच गए और दोपहर करीब एक बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई.

#WATCH | Demolition of the “illegally constructed” residence of Prayagraj violence accused Javed Ahmed still underway, after the Prayagraj Development Authority (PDA) earlier put a demolition notice at the residence. pic.twitter.com/CcpVgMaZso — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022

पांच बजे तक दो जेसीबी मशीन और एक पोकलैंड से मकान ध्वस्त

पीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि शाम पांच बजे तक दो जेसीबी मशीन और एक पोकलैंड की मदद से पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया. उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले जावेद के परिजनों ने घर के जरूरी सामान पड़ोसी की छत के जरिए हटा लिए थे.

पीडीए से नक्शा पास कराए बगैर बनाया गया था मकान

अधिकारी ने बताया कि जावेद का मकान पीडीए से नक्शा पास कराए बगैर बनाया गया था, जिसके लिए उसे 10 मई, 2022 को नोटिस जारी किया गया था और उसे अपना पक्ष रखने के लिए 24 मई, 2022 की तिथि आबंटित की गई थी. उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि पर जावेद या फिर उनका वकील नहीं आया और ना ही कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया, इसलिए 25 मई को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया.

जो बच्चों को आगे करके पथराव कर रहा है , उसे हम कतई नहीं छोड़ेंगे

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के जिलाध्यक्ष शाह आलम की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, पुलिस का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेनादेना नहीं है. जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का होगा और जो अबोध बच्चों को आगे करके पथराव कर रहा है और उनके भविष्य को बर्बाद कर रहा है, उसे हम कतई नहीं छोड़ेंगे.