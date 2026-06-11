Shocking Video: हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए गए शख्स को पुलिसकर्मियों ने पीटा, प्रयागराज का वीडियो हुआ वायरल

Prayagraj Viral Video: सोशल मीडिया पर यूपी के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. यह वीडियो पुलिसकर्मियों द्वारा एक शख्स की पिटाई से जुड़ा है. संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर में पुलिसकर्मियों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी. यह घटना उस समय घटी जब शख्स दर्शन के लिए पहुंचा था. बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में मौजूद कई पुलिसकर्मियों ने शख्स को घेर लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. मौके पर मौजूद लोगों के बीच अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ देर के लिए स्थिति भी तनावपूर्ण हो गई.
बताया जा रहा है कि शख्स मंदिर में प्रवेश करने के लिए निकासी द्वार की तरफ से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था. वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रोका और सही रास्ते से जाने को कहा. इसी बात को लेकर युवक और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते यह मामूली बहस बढ़ गई और कुछ ही सेकेंड में मामला हिंसा में बदल गया. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने शख्स को घेरकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वहां मौजूद लोग भी चौंक गए.
प्रयागराज बंधवा हनुमान मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालुओं के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार और मारपीट शर्मनाक है। क्या यही कानून की रक्षा है? घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो। #Justice #Prayagraj@DCPCityPrj @myogiadityanath pic.twitter.com/ieurZhUQVp
— अंकुश_सिंह_नेता_यूथ_कांग्रेस ✋ (@yuvaneta200890) June 10, 2026
इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स को कई पुलिसकर्मी घेरकर पीट रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना मंगलवार शाम की है. घटना के बाद लोगों के बीच पुलिस के व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक नियमों का उल्लंघन कर रहा था और मना करने पर विवाद हुआ. फिलहाल इस मामले को लेकर जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. वायरल वीडियो को @yuvaneta200890 नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है.
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