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Premanand Maharaj Health Update Kidney Problem Padyatra Band

क्या बिगड़ गई प्रेमानंद महाराज की तबीयत? दर्शन बंद, पदयात्रा भी स्थगित, भक्त परेशान

Premanand Maharaj Health Update: प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा बंद होने से भक्त मायूस हैं. जानिए अब उनकी सेहत कैसी है और MS बिट्टा के किडनी ऑफर की पूरी जानकारी.

प्रेमानंद महाराज कि किडनी करीब 20 सालों से खराब है.

वृंदावन से भक्तों के लिए एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. केली कुंज स्थित आश्रम के सेवादारों ने इस बात की जानकारी दी. बता दें प्रेमानंद जी पदयात्रा आश्रम से शुरू करते थे, जो सौभरी कुंड तक जाती थी. इस दौरान, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन करने आते थे. पदयात्रा के साथ आमने-सामने होने वाली वार्ता को भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है. यह सूचना सामने आते ही, भक्तों में मायूसी छा गई.

प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य को लेकर भक्त चिंतित

बता दें प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचनों में कई बार बता चुके हैं कि उनकी किडनी करीब 20 सालों से खराब है. यही वजह है कि जब भी उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई खबर आती है या पदयात्रा रुकने जैसी स्थिति बनती है, तो भक्त चिंता में आ जाते. उनके (Premanand Maharaj Health Update) अनुयायी उन्हें सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि अपनी आस्था और विश्वास का केंद्र मानते हैं. कई भक्त तो भावुक होकर अपनी किडनी तक दान करने की इच्छा जता चुके हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते दिखाई देते हैं.

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एक शख्स ने दिया था किडनी दान करने का प्रस्ताव

हाल ही में मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने प्रेमानंद जी को किडनी देने की पेशकश की थी. उन्होंने कहा कि वे अपने शरीर के अंग घायल गरीब सैनिकों को दान करना चाहते हैं. लेकिन अपनी किडनी उन्होंने राधा रानी की कृपा मानकर संभालकर रखी है और वह महाराज जी को देना चाहते हैं. यह बात कहते-कहते बिट्टा की आंखों में आंसू आ गए. वहां मौजूद लोग भी इस भावुक पल को देखकर भावुक हो उठे.

प्रेमानंद बोले – मेरी किडनियां मुझे हरा नहीं सकतीं

एमएस बिट्टा की बात सुनने के बाद, प्रेमानंद महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे भागवती शक्ति से संपन्न हैं और उनकी किडनियां उन्हें परास्त नहीं कर सकतीं. महाराज ने कहा कि जिस दिन उनकी अंतिम सांस होगी, उसी दिन उनका शरीर उनका साथ छोड़ेगा. उन्होंने यह भी बताया कि इतने सालों से किडनी खराब होने और डायलिसिस पर रहने के बावजूद वे लगातार बोल पा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, यह सब भगवान की कृपा से ही संभव है. उनके इस जवाब ने वहां मौजूद लोगों को भावुक भी किया और प्रेरित भी.

समाज सेवा को ही जीवन का सबसे बड़ा संकल्प बताया

प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया है कि अपने शरीर को समाज सेवा में लगा देंगे. लेकिन किसी दूसरे का खून अपने शरीर में नहीं लेंगे. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंग दान करने का संकल्प लेता है, तो यह बहुत बड़ा पुण्य है. क्योंकि शरीर खत्म होने के बाद भी इंसान किसी और के जरिए जीवित रहता है.

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