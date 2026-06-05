पति को प्रेमिका के साथ देखकर पागल हो गई पत्नी, फिर सड़क पर हुई ऐसी मारपीट वायरल हो गया वीडियो

Husband Wife Fight Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो झांसी के मऊरानीपुर में एक सरकारी अस्पताल के बाहर का बताया गया है, जहां दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि विवाद की वजह एक महिला का अपने पति को दूसरी महिला के साथ देख लेना था. इसके बाद अस्पताल के गेट के बाहर ऐसा हंगामा मचा कि वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं सड़क पर एक-दूसरे से भिड़ जाती हैं. पहले कहासुनी होती है और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है.
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आसपास मौजूद लोग दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन गुस्से में दोनों महिलाएं एक-दूसरे पर हमला करती रहती हैं. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. बताया गया कि महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ अस्पताल के पास देख लिया था. इसके बाद पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने वहीं विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों महिलाओं के बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई. इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.
वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं. कुछ लोग इसे पति-पत्नी और प्रेमिका के बीच का विवाद बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स सार्वजनिक जगह पर हुए इस हंगामे को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.
झांसी
मऊरानीपुर में सरकारी अस्पताल के बाहर दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया था
दोनों महिलाओं के बीच सड़क पर हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी पक्ष ने… pic.twitter.com/Cza5vlMgog
— Prime News (@PrimeNewsInd) June 5, 2026
फिलहाल अस्पताल के बाहर हुआ यह हाई-वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग वीडियो को देखकर हैरानी भी जता रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी-अपनी राय भी दे रहे हैं.
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