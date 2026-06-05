  • Hindi
  • Uttar Pradesh
  • Premi Premika Viral Video Wife Caught Husband With Girlfriend Road Fight Video Goes Viral

पति को प्रेमिका के साथ देखकर पागल हो गई पत्नी, फिर सड़क पर हुई ऐसी मारपीट वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं सड़क पर एक-दूसरे से भिड़ जाती हैं. पहले कहासुनी होती है और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 5, 2026, 10:12 PM IST
पति को प्रेमिका के साथ देखकर पागल हो गई पत्नी, फिर सड़क पर हुई ऐसी मारपीट वायरल हो गया वीडियो
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (photo/X)

Husband Wife Fight Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो झांसी के मऊरानीपुर में एक सरकारी अस्पताल के बाहर का बताया गया है, जहां दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि विवाद की वजह एक महिला का अपने पति को दूसरी महिला के साथ देख लेना था. इसके बाद अस्पताल के गेट के बाहर ऐसा हंगामा मचा कि वहां मौजूद लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं सड़क पर एक-दूसरे से भिड़ जाती हैं. पहले कहासुनी होती है और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है.

ये भी जरूर पढ़ें- VIDEO: पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाते ही आग का गोला बन गई कार, सेकंडों में मच गई अफरा-तफरी

और पढ़ें: टैंकर में चोरी का तेल लेकर भागने लगा शख्स, तभी परमाणु बम की तरह फट गया | रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

प्रेमिका को पटकने लगी महिला

आसपास मौजूद लोग दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन गुस्से में दोनों महिलाएं एक-दूसरे पर हमला करती रहती हैं. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. बताया गया कि महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ अस्पताल के पास देख लिया था. इसके बाद पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने वहीं विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों महिलाओं के बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई. इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं. कुछ लोग इसे पति-पत्नी और प्रेमिका के बीच का विवाद बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स सार्वजनिक जगह पर हुए इस हंगामे को लेकर सवाल उठा रहे हैं. वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

फिलहाल अस्पताल के बाहर हुआ यह हाई-वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग वीडियो को देखकर हैरानी भी जता रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी-अपनी राय भी दे रहे हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Uttar Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.