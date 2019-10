लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश सरकार अब राज्‍य में विधायक, मंत्र‍ियों और नेताओं के आवासों पर अब प्री पेड बिजली मीटर लगवाने जा रही है. यूपी सरकार ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कि राज्य में नेताओं और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड भी बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए नेताओं और अधिकारियों के सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया गया है. उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों और आधिकारिक आवासों पर करीब 13,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल का बकाया है.

उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में नेताओं और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड भी बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है. श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा, “प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और नेताओं का बिजली बिल भरने में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए नेताओं और अधिकारियों के सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया गया है.”

मंत्री ने कहा, “एक लाख प्रीपेड मीटर के ऑर्डर दे दिए गए हैं. जैसे-जैसे ये मीटर आते जाएंगे, सरकारी आवासों में लगते जाएंगे. सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी अपने यहां प्रीपेड मीटर लगाने की अपील की जाएगी.”

UP Minister Shrikant Sharma: We are planning to install prepaid smart meters for electricity consumption from 15 November. We will begin this from residence of officials, elected representatives and Ministers. Our intention is to make electricity affordable for everyone. pic.twitter.com/l3l01BI1Ua

