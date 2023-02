वाराणसी: राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के बाद काशी की प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुईं और देश की सुरक्षा व समृद्धि का आशीर्वाद मांगा. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार रविवार को उत्‍तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आईं द्रौपदी मुर्मू सोमवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बाबा काल भैरव के दर्शन पूजन के लिए यहां पहुंची.

काल भैरव के दर्शन पूजन के बाद मंदिर के पुजारी ने राष्ट्रपति को स्मृति चिह्न के रूप में काल भैरव की तस्वीर और प्रसाद भेंट किया. यहां से राष्ट्रपति श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने पहुंचीं, जहां उनके स्वागत के लिए धाम में प्रवेश द्वार से गर्भ गृह तक लाल कालीन बिछाई गई थी. बाबा विश्वनाथ धाम में राष्ट्रपति का स्वागत डमरू, शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार से किया गया. राष्ट्रपति ने काशी विश्वनाथ का अभिषेक व विधि विधान से पूजन किया.