प्रयागराज: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2,300 अधिवक्ताओं के कक्ष और 3,800 वाहनों की पार्किंग के लिए भवन और झलवा के निकट देवघाट में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उच्च न्यायालय में एक कार्यक्रम में रिमोट के जरिए आज शिलान्यास किया.Also Read - UP: गाजियाबाद जिला समाज कल्‍याण अधिकारी महिलाकर्मी से छेड़छाड़ के आरोप में सस्‍पेंड

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोविंद ने कहा, ”आज उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय सबमें मिलाकर महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या 12 प्रतिशत से भी कम है. न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका बढ़ानी होगी.” Also Read - Delhi-NCR में गरज और हवाओं के साथ तेज बारिश जारी, इन राज्‍यों में भी वर्षा का अलर्ट

न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए शनिवार को कहा कि सामान्य रूप से महिलाओं में न्याय प्रकृति का अंश अधिकतम होता है और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो उनमें हर किसी को न्याय देने की प्रवृत्ति, मानसिकता एवं संस्कार मौजूद होते हैं. Also Read - Uttar Pradesh News: प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस निकालेगी 12 हजार किलोमीटर लंबी यात्रा, जानिए कहां-कहां से गुजरेगा काफिला

President Ram Nath Kovind lays foundation stone of Uttar Pradesh National Law University and Advocates Chambers, Allahabad High Court in Prayagraj

UP CM Yogi Adityanath & UP Governor Anandiben Patel were also present at the event pic.twitter.com/Xhie6wojou

— ANI UP (@ANINewsUP) September 11, 2021