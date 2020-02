लखनऊः रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आज से लखनऊ में आगाज होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. रक्षा उपकरणों के कारोबारियों के इस समागम में 70 से ज्यादा देशों की 1028 कंपनियां अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगी. इनमें 856 भारतीय और 172 विदेशी कंपनियां हैं. रक्षामंत्री द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, डिफेंस एक्सपो का मुख्य आयोजन आज से वृंदावन सेक्टर-15 में शुरू हो रहा है जो नौ फरवरी तक चलेगा.

वृंदावन में दर्शकों की प्रवेश सिर्फ आठ व नौ फरवरी को होगी. यहां एयरफोर्स व सेना की ओर से लाइव डेमो की प्रस्तुतियां होंगी. जबकि गोमती रिवर फ्रंट पर दर्शकों के लिए 5 से 9 फरवरी तक नेवल के लाइव शो आयोजित होंगे. इसके अलावा वृंदावन में दर्शकों के लिए स्टेटिक डिस्प्ले भी लगाया गया है, जहां अत्याधुनिक सैन्य हथियार, मिसाइलें व उपकरणों को लगाया गया है. यहां उनकी जानकारियां ली जा सकेंगी.

Lucknow welcomes Hon’ble delegates paying a visit to Defexpo 2020. Our togetherness may keep wars at bay and defence at its strongest. pic.twitter.com/q0qRjxPfIn

