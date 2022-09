उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में संचालित एक निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कक्षा तीन की एक छात्रा को कथित तौर पर अश्‍लील वीडियो और तस्वीरें दिखायीं. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.Also Read - UP: 'चाचा' से शादी करने के बाद सुरक्षा मांगने पहुंची छात्रा का पुलिस स्‍टेशन के सामने हुआ मर्डर, अब पुलिसकर्मियों की जांच

बदायूं के अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) अमित किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है और पुलिस आरोपी प्रधानाचार्य की तलाश कर रही है. पुलिस ने सदर कोतवाली में दर्ज मामले में बच्ची के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के हवाले से बताया कि मामला बीते 15 सितंबर का है. उन्‍होंने बताया कि शहर के सम्राट अशोक नगर स्थित एक विद्यालय के प्रधानाचार्य सर्वेश गुप्ता ने स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा तीन की छात्रा को अपने कमरे में बुलाकर अपनी मोबाइल में कथित रूप से अश्लील वीडियो और तस्वीरें दिखाई. परिवार वालों ने बताया कि छात्रा ने अब उन्हें इस मामले की जानकारी दी तो शनिवार को वह तहरीर लेकर कोतवाली पहुंचे. जहां पुलिस ने गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. Also Read - UP News In Hindi: रिश्वत मांग रहे थानाध्यक्ष का VIDEO वायरल, निलंबित

(इनपुट- एजेंसी) Also Read - UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश के बदायूं में मां ने एक साल के बेटे को फंदे से लटकाया, फिर खुद भी फांसी लगाकर दे दी जान