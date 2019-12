लखनऊ: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी ने भगवा धारण किया है, जो हिन्दू धर्म का चिन्ह है लेकिन उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है. प्रियंका ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि वह बदला लेंगे. उनके उस बयान पर पुलिस प्रशासन कायम है. इस देश के इतिहास में शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी ने भगवा वस्त्र धारण किये हैं. भगवा धारण किया है. यह भगवा आपका नहीं है. यह भगवा हिन्दुस्तान की धार्मिक आत्धयात्मिक परंपरा का है. यह हिन्दू धर्म का चिन्ह है. … उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है. प्रियंका ने कहा कि यह कृष्ण भगवान का देश है जो करूणा के प्रतीक हैं. भगवान राम करूणा के प्रतीक हैं. शिव जी की बारात में सब नाचते हैं. इस देश की आत्मा में हिंसा, बदला, रंज इन चीजों की जगह नहीं है. जैसे कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया. महाभारत के युद्ध में जब वह महान योद्धा युद्ध के मैदान में खडे थे तब कृष्ण ने रंज और बदले की बात नहीं की. उन्होंने करूणा और सत्य की बात उभारी.

Congress General Secretary for UP (East) Priyanka Gandhi Vadra: State govt & state police have taken several steps which are not legal & which have led to anarchy. pic.twitter.com/HD0eGjcMf4

