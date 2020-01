नई दिल्ली/मुजफ्फरनगरः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जाकर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई से प्रभावित लोगों से शनिवार को मुलाकात की और कहा कि जहां भी अन्याय होगा वहां कांग्रेस खड़ी होगी. प्रियंका ने पहले एक स्थानीय मदरसे के मौलाना से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य पर प्रभावित लोगों से मिलते हुए रुकैया परवीन नामक उस युवती से मुलाकात की जिसकी जल्द ही शादी तय है. रुकैया के परिवार का आरोप है कि पुलिस उनके घर में घुसी और उसने तोड़फोड़ की एवं वह बहुत सारा समान ले गयी .

प्रियंका ने इस लड़की का उल्लेख करते हुए कहा, ‘उसकी शादी होने वाली थी. पुलिस ने इसके घर में घुसकर समान तोड़फोड़ दिया. लड़की के सिर पर चोट लगी है.’ उन्होंने कहा, ‘जहां जहां अन्याय होगा वहां हम खड़े होंगे. हम हर संभव मदद करेंगे.’ कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘मैंने हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को चिट्ठी लिखी जिसमें कई मामलों का विवरण है. हमने उन्हें बताया कि पुलिस ने किस तरह लोगों को बेवजह मारा-पीटा है. ‘

Priyanka Gandhi Vadra in Muzzafarnagar: I met Maulana Asad Hussaini who was brutally thrashed by Police, students of Madarsa including minors were picked up by Police without any reason, of them some were released and some are still in custody. pic.twitter.com/MROah9Qb0f

— ANI UP (@ANINewsUP) January 4, 2020