उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के मद्देनजर कांग्रेस को मजबूती देने की कोशिश में जुटी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने आज शनिवार को खीरी जिले की समाजवादी पार्टी की उस महिला उम्मीदवार से रीतू सिंह और अनीता यादव से (Samajwadi Party's Ritu Singh & her supporter Anita Yadav) मुलाकात की जिनके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान दुर्व्यवहार किया गया था.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, नामांकन पत्र भरना और चुनाव लड़ना उनका संवैधानिक हक था, ये अधिकार उनसे छीना गया. मैं मांग करती हूं कि चुनाव रद्द हो और यहां दोबारा से चुनाव हो.

यूपी के तीन दिन के दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची. यहां के पसगांवा में ब्लाक प्रमुख के चुनाव के दौरान नामांकन में महिलाओं से बदसलूकी हुई थी. चुनाव में हिंसा, उत्पीड़न का शिकार हुई रीतू सिंह और अनीता यादव से मुलाकात कर उनका दर्द जाना. इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि उनको दिख रहा है कि अत्याचार हो रहा है, उनको दिख रहा है कि महिलओं से अभद्रता हुई है, उनको दिख रहा है कि चुनावों में धांधली हुई है. ऐसे स्थानों के चुनाव रद्द कर दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए.

