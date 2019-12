वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर डॉ फिरोज खान ने इस्तीफा दे दिया है. प्रोफेसर खान ने कला संकाय के संस्कृत विभाग में अपने नियुक्ति को कारण बताते हुए इस्तीफा दिया है. प्रोफेसर खान ने संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान से इस्तीफा देकर कला संकाय के संस्कृत विभाग में जॉइन कर लिया.

संकाय प्रमुख द्वारा इस बात की आधिकारिक घोषणा होते ही छात्रों ने अपना धरना समाप्त कर दिया. खान ने संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में पढ़ाने को लेकर उठे विवाद के बीच कला संकाय के संस्कृत विभाग और आयुर्वेद विभाग दोनों में इंटरव्‍यू दिया था, जिसके बाद दोनों विभागों में उनका चयन हो गया. प्रोफेसर खान ने संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान से इस्तीफा देकर कला संकाय के संस्कृत विभाग में ज्‍वॉइन कर लिया.

Students of Banaras Hindu University (BHU) end their month-long protest, today following the resignation of Dr Feroz Khan as assistant professor in Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, yesterday. He has joined Sanskrit department of Arts faculty in the University. pic.twitter.com/MoRG9XzYr2

— ANI UP (@ANINewsUP) December 10, 2019