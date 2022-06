UP, Uttar Pradesh, Saharanpur, Prophet Remark Row: उत्तर प्रदेश में कल 10 जून को जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों को आज शनिवार को बुलडोजर से ढ़हाया गया है. इसका वीडियो सामने आया है.कल की हिंसा की घटना के बाद पुलिस ने अब तक 64 लोग गिरफ्तार, 200 से अधिक की पहचान की है. सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर ने कहा है कि और भी लोगों की पहचान की जा रही है. कोई भी अवैध संपत्ति मिलने पर कार्रवाई होगी. एनएसए भी लगाएंगे.Also Read - Rajya Sabha Election: हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाजपा का कमाल, 100 तक पहुंचने के लिए अभी करना होगा इंतजार

सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर ने कहा, 2 गिरफ्तार आरोपियों के आवासीय परिसर अवैध और बिना अनुमति के थे; हमने बुलडोजर से कार्रवाई की है. और भी लोगों की पहचान की जा रही है. कोई भी अवैध संपत्ति मिलने पर होगी समन्वित कार्रवाई होगी… एनएसए भी लगाएंगे.

#WATCH | Residential premises of 2 arrested accused were illegal & without permission; we’ve taken action with bulldozers. More people are being identified. There will be coordinated action on any illegal properties found… We’ll put NSA as well: Saharanpur SSP Akash Tomar pic.twitter.com/p5BG3lqLDB

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 11, 2022