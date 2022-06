नई दिल्ली: बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद आज किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ. मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ. यूपी के कई हिस्सों में प्रदर्शन के बीच प्रयागराज में हिंसा हुई. यहां पुलिस पर पत्थरबाजी की गई. आगजनी भी की गई. यूपी के कई अन्य शहरों में भी प्रदर्शन किए गए.Also Read - पश्चिम बंगाल में भारी प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, हावड़ा जिले में बीजेपी का ऑफिस जलाया, ट्रेन की पटरियों, सड़कों पर जाम लगाया

बवाल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की. सीएम योगी ने बड़े अधिकारियों के साथ हाईलेवल मीटिंग की. इस दौरान सीएम योगी ने हालात के बारे में जानकारी ली और अफसरों को निर्देश दिया कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. जो भी उपद्रवी और असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने में शामिल हुए, उन्हें पकड़ा जाए. सीएम योगी ने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जायेगा. Also Read - ‘हिंसक विरोध’ प्रदर्शनों में बच्चों के इस्तेमाल पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे: NCPCR

CM Yogi Adityanath begins a meeting with top officials over today’s incidents. The CM has given liberty and clear instructions to the officials to take stringent action against anti-social elements. Those who take the law into their hands will be taught strict lessons: UP CMO

