Sex racket, Noida, Delhi- NCR, UP, NEWS: नोएडा: उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस की आड़ में देह व्यापार करने वाले सेक्‍स रैकेट ( Sex racket) गिरोह का खुलासा करते हुए मंगलवार को 4 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) राजेश एस ने बताया कि एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देह व्यापार का धंधा करने वाले गिरोह की सरगना रोशनी सोनी, उसके पति दिव्यांश सोनी, शरीफा खातून, मंजू और प्रमिला को थाना सेक्टर 24 पुलिस ने सेक्टर 54 के पास से मंगलवार को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि इनके पास से पुलिस ने ग्राहकों से लूटे हुए 3,500 रुपए नकद, एक वैगनआर कार, पांच मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं.

Noida Police yesterday busted a gang that allegedly looted customers after luring them in the garb of escort services in Delhi-NCR. "Five people including four women have been arrested. They were active in the region for over 1 year," DCP Rajesh S said. pic.twitter.com/ojlsWpAyx4

— ANI UP (@ANINewsUP) February 16, 2021