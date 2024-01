Ram Mandir: यूपी में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर योगी सरकार का फैसला- जानें क्या-क्या रहेगा बंद

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की मौजूदगी में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है. इन सबके बीच योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath) ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए यूपी में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश (UP Public Holiday) का ऐलान किया है. राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला भी लिया गया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी शिक्षण संस्थाएं व सरकारी कार्यालय समेत अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में रामलला के विराजने के अवसर पर जनभावनाओं का गहरा जुड़ाव है. भव्य-दिव्य मंदिर में भगवान के विराजने के इस अवसर पर दिन में लोग देव मंदिरों में भजन-कीर्तन करेंगे और सायंकाल ‘श्रीरामज्योति जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे.

UP Excise Department orders the closure of liquor shops in the state on January 22, in view of Ram Temple ‘Pran Prathishtha’ ceremony pic.twitter.com/90utTU05Bg

