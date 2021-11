Purvanchal Expressway News LIVE: अब यूपी के हर कोने में पहुंचना हुआ आसान, फर्राटा भरेंगी गाड़ियां. 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज पीएम नरेंद्र मोदी ने विधिवत उद्घाटन किया. पीएम मोदी उद्घाटन के लिए वायु सेना के विमान सी-130जे सुपर हरक्यूलिस से सुल्तानपुर के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंचे. वहां आयोजित समारोह के मंच से पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. ये एक्सप्रेसवे, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा.Also Read - Purvanchal Expressway Inauguration Latest News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, वीडियो देखें

सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने कहा कि 3 साल पहले जब मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन यहां विमान से उतरूंगा. उन्होने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही जरूरी है. विकास की दौड़ में कुछ क्षेत्र का आगे बढ़ना और कुछ क्षेत्र का दशकों पीछे रहना किसी भी देश के लिए सही नहीं. Also Read - Purvanchal Expressway: पीएम मोदी आज यूपी को देंगे बड़ी सौगात, जानिए क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खूबी...

Prime Minister Narendra Modi inaugurates the 341 km long Purvanchal Expressway, in Sultanpur. pic.twitter.com/q1C0rmGMAa Also Read - UP News: यूपी में आज से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलाई गाड़ी तो खैर नहीं, जानिए ये जरूरी बातें

Prime Minister Narendra Modi’s C-130J Super Hercules lands at Karwal Kheri in Sultanpur district; he will inaugurate the 341 Km long Purvanchal Expressway shortly. pic.twitter.com/7xGWz1IWmE

