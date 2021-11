Purvanchal Expressway News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायु सेना के विमान सी-130जे सुपर हरक्यूलिस से सुल्तानपुर के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड हुए. सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री मोदी आज 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे.Also Read - Purvanchal Expressway Inauguration Latest News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन, वीडियो देखें

Prime Minister Narendra Modi’s C-130J Super Hercules lands at Karwal Kheri in Sultanpur district; he will inaugurate the 341 Km long Purvanchal Expressway shortly. pic.twitter.com/7xGWz1IWmE

— ANI UP (@ANINewsUP) November 16, 2021