Rahul Gandhi, UP Assembly Elections 2022, UP, Amethi: यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) के करीब आते सभी विरोधी दलों के नेता एक-दूसरे के खिलाफ अपनी जुबानी तोप से हमला साध रहे हैं. इसी क्रम में कांग्रेस (Congress) के सीनियर नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी (Amethi) पहुंचे और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा, हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है और हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है.

अमेठी में राहुल गांधी ने कहा, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है, हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है, हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत और हिंसा में बदलता है. हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है और हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है.

Also Read - UP News: अखिलेश के खास राजीव राय समेत सपा नेताओं के ठिकानों पर IT का छापा, मचा हड़कंप

बता दें कि राहुल गांधी 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद काफी समय बाद शनिवार को अमेठी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मेरा घर है यहां से मुझे कोई नहीं निकाल सकता है. इस दौरान उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ प्रतिज्ञा पद यात्रा भी की.

#WATCH | For the first time I saw just one person taking bath in Ganga, removed Yogi Ji, sidelined Rajnath Singh….Remember when Narendra ji was young he fought with a crocodile, I thought he didn’t know swimming…struggling with his hands…:Congress’ Rahul Gandhi in Amethi pic.twitter.com/Cmw4te4RX5

— ANI UP (@ANINewsUP) December 18, 2021