राहुल गांधी मैदान तय कर लें, बीजेपी वाले दो-दो हाथ करने को तैयार हैं: यूपी में बोले अमित शाह

कौशांबी (यूपी): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर यूपी के कौशाम्बी में एक जनसभा में जमकर निशान साधा. अमित शाह ने कहा क‍ि कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खतरे में हैं, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र नहीं बल्कि परिवारवाद खतरे में हैं. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ‘राहुल बाबा, कौन डरता है, यहां मैदान खुला पड़ा है, मैदान तुम तय कर लो भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले दो-दो हाथ करने को तैयार हैं.” कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा में अमित शाह ने लोगों से कहा कि समाज के विकास के लिए 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनें. मोदी जी ने जातिवाद को समाप्‍त कर दिया, उन्‍होंने परिवारवादी पार्टियों को भी हराया और तुष्‍टीकरण को भी समाप्‍त किया.

अमित शाह ने इस मौके पर लोगों से एक सवाल भी पूछा कि क्या इस देश के किसी नेता को विदेश में देश का अपमान करना चाहिए? किस प्रकार की राजनीति को भारत में लाना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि देश की जनता कुछ समझती नहीं हैं. देश की जनता देखती भी है, समझती भी है.’ शाह ने कहा, ‘(पिछले) 10 साल से आपके (कांग्रेस) पास नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं है. राहुल बाबा इस बार फिर एक बार मोदी जी की ‘300-पार’ (300 से अधिक लोकसभा सीटों पर जीत) के साथ सरकार बनने जा रही है.” अमित शाह ने कहा,’ “मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाया है और दुनिया में देश का गौरव भी बढ़ाया है, और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’. मैं इन कांग्रेसियों को बताना चाहता हूं कि सोनिया जी हों, राहुल जी हों या कोई और, जब भी मोदी जी को गालियां दी जाती हैं, जनता ने इन गालियों के कीचड़ में और दमदार तरीके से कमल खिलाया है .’