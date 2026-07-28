Opinion: नीट प्रोटेस्ट में राहुल की बढ़ी राजनीतिक ताकत सपा के लिए चिंता का सबब, गठबंधन में भी आ सकती है अड़चन

साल 2027 के यूपी चुनाव में विपक्ष को एकजुट होकर BJP को चुनौती देनी थी, लेकिन CJP प्रोटेस्ट के बाद बनी परिस्थितियां उलटी पड़ रही हैं. अखिलेश कांग्रेस को इतनी जगह नहीं देना चाहेंगे कि वह उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर सके.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 28, 2026, 6:47 PM IST
Rahul Gandhi Protest

डॉ. अभय पाण्डेय | नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉक्रोच जनता पार्टी के लंबे आंदोलन ने पूरे देश में एक नई चर्चा छेड़ दी है. इस आंदोलन के बाद सबसे अधिक चर्चा राहुल गांधी की हुई है. उन्होंने सीजेपी के मंच पर सीधे न जाकर भी अपनी उपस्थिति और समर्थन से पूरे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रूप दिया. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह साफ हो गया कि सरकार ने भी दबाव को गंभीरता से लिया. अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाई, लेकिन जिस तरह की कमान और राष्ट्रीय स्वीकार्यता राहुल गांधी ने हासिल की, वह सपा सुप्रीमो की झोली में नहीं आई. अब जब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो विपक्षी खेमे में यह सवाल सबसे बड़ा बन गया है कि कांग्रेस की बढ़ती स्वीकार्यता को अखिलेश यादव कैसे नियंत्रित रखेंगे.

कांग्रेस की बढ़ती महत्वाकांक्षा और सपा की असहजता

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस महज दो सीटों पर सिमट गई थी. 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा स्तर पर सपा हमेशा कांग्रेस को सीमित भूमिका में रखना चाहती रही है. सीजेपी आंदोलन के बाद कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं के सुर बदलने लगे हैं. वे अब खुलेआम कहने लगे हैं कि पार्टी को अपनी हैसियत के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए. कुछ कांग्रेस नेताओं ने 150 से 170 सीटों तक की तैयारी का दावा किया है. अखिलेश यादव के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है. वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कांग्रेस 200 सीटों के आसपास मांग रखती है तो सपा के लिए उसे ठुकराना आसान नहीं होगा, लेकिन मानना भी मुश्किल होगा.

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अखिलेश यादव कांग्रेस को नहीं होने देंगे मजबूत

अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी और वीर बहादुर सिंह के 1985 वाले दौर जितनी ताकतवर हो जाए. उस समय कांग्रेस प्रदेश में निर्णायक ताकत थी. आज सपा सुप्रीमो की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि कांग्रेस को अपनी पुरानी हैसियत से ऊपर न उठने दिया जाए. दोनों दल पहले भी साथ सरकार बनाने की कवायद कर चुके हैं और 2024 में भी गठबंधन किया था, लेकिन तब कांग्रेस बार्गेनिंग की मजबूत स्थिति में नहीं थी. अब हालात बदले हुए हैं. सपा के पास पहले स्थानीय क्षत्रप, जातीय पार्टियां और बाहुबलियों का नेटवर्क था. अतीक और मुख्तार जैसे नाम अब राजनीतिक समीकरण से बाहर हो चुके हैं. ऐसे में अखिलेश यादव के गठबंधन में गिनती के दल बचे हैं जिनका प्रभाव बहुत सीमित या नगण्य है.

मुस्लिम वोट बैंक पर बढ़ता खतरा

सीजेपी आंदोलन के बाद कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ने से मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगने का खतरा सपा के लिए सबसे गंभीर हो गया है. अब तक मुस्लिम वोट सपा के एमवाई समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने और युवाओं के बीच उनकी छवि मजबूत होने से कई इलाकों में कांग्रेस की ओर रुझान बढ़ने की आशंका सपा खेमे में जताई जा रही है. इधर असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं. अगर मुस्लिम वोट तीन तरफ बंटता है तो सपा का पारंपरिक आधार और कमजोर पड़ सकता है. अखिलेश यादव इस खतरे को अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने या स्वतंत्र रूप से मजबूत होने देने के पक्ष में नहीं हैं.

गठबंधन पर बढ़ता संशय

हाल के महीनों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य नेताओं ने समानता और सम्मान के साथ सीट बंटवारे की बात कही है. सपा की तरफ से आधिकारिक रूप से गठबंधन जारी रखने के संकेत दिए गए हैं, लेकिन जमीन पर सीटों को लेकर तनाव साफ दिख रहा है. सूत्रों के अनुसार सपा अभी भी 40 से 80 सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं दिखती. अगर कांग्रेस अपनी बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा पर अड़ी रहती है तो गठबंधन टूटने या बहुत कमजोर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. साल 2027 के चुनाव में विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देनी थी, लेकिन सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद बनी परिस्थितियां उलटी पड़ रही हैं. अखिलेश यादव कांग्रेस को इतनी जगह नहीं देना चाहेंगे कि वह उनकी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर सके.

भाजपा के लिए अनुकूल होता माहौल

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार विकास, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं पर लगातार काम कर रही है. विपक्षी दल अपनी आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं. कांग्रेस सीजेपी आंदोलन के बाद अपनी राष्ट्रीय छवि का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है तो सपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद में है. दोनों दल एक-दूसरे पर नजर रखे हुए हैं. ऐसे में अगर गठबंधन नहीं बनता या बहुत कमजोर रूप में बनता है तो भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा होगा. 403 सीटों वाले इस राज्य में विपक्ष का बिखराव भाजपा के लिए अवसर है. अखिलेश यादव कांग्रेस को ताकतवर नहीं बनने देंगे, यह अब साफ दिख रहा है. सीजेपी प्रोटेस्ट ने उन्हें और सतर्क कर दिया है. यूपी की राजनीति में सपा-कांग्रेस समीकरण अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुका है और इसका असर 2027 के चुनावी परिणामों पर साफ दिखेगा.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं)

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