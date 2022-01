UP Assembly Elections 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा हो चुकी है. राज्य में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान (First Phase of Election in UP) होगा. इसी के साथ राजनीतिक पार्टियां 403 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं. उम्मीदवारों के साथ ही पार्टियां अपना-अपना घोषणापत्र या संकल्प पत्र (Manifesto for UP Assembly Election 2022) भी जारी कर रही हैं. उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raghuraj Pratap Singh alias Raja Bhaiya) ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक (Jansatta Dal Loktantrik) के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. राजा भैया ने इस बार बड़े पैमाने पर अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) के लिए उतारने की घोषणा पहले ही कर दी थी.Also Read - Goa Assembly Elections 2022: गोवा में TMC से गठबंधन करेगी कांग्रेस? अटकलों पर केसी वेणुगोपाल ने दी अहम जानकारी

राज भैया कुंडा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

राज भैया (Raja Bhaiya) ने अब तक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की दो लिस्ट (Candidate List for UP Assembly Polls 2022) जारी की हैं. पहली लिस्ट में उन्होंने कुल 11 प्रत्याशियों के नाम जारी किए थे, जबकि दूसरी लिस्ट में पांच उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं. उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ (Pratapgarh) जिले के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह (Kunda MLA Raghuraj Pratap Singh) ने अपनी पार्टी बनाकर इस बार चुनावी समर में उतरने का फैसला किया है. अब देखना होगा कि वह कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं और उनकी पार्टी को कैसी सफलता हाथ लगती है. राजा भैया स्वयं भी अपनी पारंपरिक सीट कुंडा से ही चुनाव लड़ेंगे.

राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने प्रतापगढ़, जालौन, गोंडा, बहराइच, बदायूं, सोनभद्र, एटा, लखनऊ, अमेठी, अलीगढ़, इटावा और हरदोई इन 12 जिलों की 16 सीटों के लिए प्रत्याशी खड़े किए हैं.

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशियों की लिस्ट