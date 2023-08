Rajinikanth ने बताया, यूपी के सीएम योगी के पैर क्यों छुए

चेन्नई, Rajinikanth: सुपरस्टार फिल्म एक्टर रजनीकांत (Rajinikanth) ने आज सोमवार को उत्तर प्रदेश के दौरे के अनुभव को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री (UP CM) योगी आदित्यनाथ ( Yogi Adityanath) से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात के दौरान पैर छूने को लेकर बताया कि योगी या सन्यासियों के पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना मेरी आदत है, भले ही वे मुझसे छोटे हों, मैंने ऐसा ही किया है.

बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत ने हाल ही में लखनऊ, उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जहां उन्होंने कई राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की थी.

सोमवार दोपहर को ‘रोबोट’ अभिनेता को चेन्नई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश की यात्रा के अपने अनुभव को साझा किया. जब रजनीकांत से लखनऊ दौरे पर उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “बहुत बढ़िया.” जब उनसे अयोध्या में राम मंदिर के दौरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ” एक्सीलेंट . शानदार. शानदार.” राज्य के कई राजनीतिक नेताओं के साथ अपनी मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा, ”यह बहुत अच्छी रही.”