लखनऊ: महाराष्ट्र में शिवसेना-राकांपा और कांग्रेस के बीच उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सहमति बनने के बाद नाटकीय ढंग से देवेन्द्र फड़णवीस के मुख्यमंत्री और अजित पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वह किसे आमंत्रित करते हैं.

Defence Min Rajnath Singh in Lucknow on #MaharashtraGovtFormation:When a Governor is satisfied that parties have numbers to form govt,then only he invites them.Let’s see what happens in floor test but I believe that they must have had required numbers,that’s why they were invited pic.twitter.com/rYk9iS0MNv

