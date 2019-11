लखनऊ: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि इसने राजनीति में विश्वसनीयता के संकट को खत्म किया. सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने से राजनीति में विश्वसनीयता का संकट खत्म हुआ है. लोगों का यह सोचना था कि राजनीति में जो कहते है वह होता नहीं है लेकिन हमने जो कहा वह कर दिखाया. जनसंघ के समय से ही यह हमारे घोषणापत्र में था, जब हमारे पास पूर्ण बहुमत आया हमने अपने वायदों को पूरा किया.

Rajnath Singh, Defence Minister in Lucknow: Pakistan sees its existence in opposing India. Its condition has deteriorated so much that inflation is on record-high there. Pakistan’s economy is in terrible shape. Then also, they continue to support terrorism against India. https://t.co/jv1KWukj3n

