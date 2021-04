Hospitals in Lucknow रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) को निर्देश दिया है कि लखनऊ में कोविड-19 के रोगियों के लिए वह 250 से 300 बिस्तरों वाले दो अस्पतालों का निर्माण करे. यह जानकारी शुक्रवार को सूत्रों ने दी. उन्होंने बताया कि सिंह के निर्देश पर डीआरडीओ की एक टीम शुक्रवार को लखनऊ पहुंच रही है. सूत्रों ने बताया कि शहर में दो अलग-अलग स्थानों पर मिशन मोड में इन अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इनमें से प्रत्येक अस्पताल में 250 से 300 बिस्तर होंगे. Also Read - UP: रिटायर्ड IAS अफसर ने बेटे-बहू पर 24 लाख रुपए और सोने के गहनों की चोरी का केस दर्ज कराया

उत्तरप्रदेश में बृहस्पतिवार को कोविड-19 से 104 लोगों की मौत हो गई और 22,439 नए मामले सामने आए जिससे राज्य में मृतकों की कुल संख्या 9480 हो गई जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या 7,66,360 पहुंच गई.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए शुक्रवार को लखनऊ में एक हजार बिस्तरों वाले अस्थायी कोविड-19 अस्पताल बनाने के आदेश दिए.

