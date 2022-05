Rajya Sabha elections 2002, UP, BJP, Uttar Pradesh, Politics, SP, लखनऊ : उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आठों उम्मीदवारों तथा एक निर्दलीय उम्मीदवार ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया . बता दें कि यूपी विधानसभा में 273 विधायकों के साथ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अपने 8 उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा चुनाव जिता सकता है. वहीं, 125 विधायकों वाले सपा नीत गठबंधन के पास अपने तीन उम्मीदवारों को जिताने लायक संख्या बल है.Also Read - यूपी सरकार ने विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की, विधानसभा में बजट 2022-23 पारित

लखनऊ में उत्तर प्रदेश से आज बीजेपी की और से डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉ राधा मोहन अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नगर, बाबूराम निषाद, दर्शन सिंह, संगीता यादव, डॉ के लक्ष्मण और मिथिलेश कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया.

उन्होंने विधानभवन के सेंट्रल हॉल में नामांकन दाखिल किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे. मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन था.

भाजपा उम्मीदवारों में लक्ष्मीकांत बाजपेई, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव, मिथिलेश कुमार और के लक्ष्मण शामिल हैं.

उप्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से मंगलवार शाम यहां जारी एक बयान में बताया गया कि निर्दलीय उम्मीदवार, जिन्होंने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया, उनका नाम मौनी फल्हारी बापू है.

मिथिलेश कुमार शाहजहांपुर के पूर्व लोकसभा सांसद हैं. उन्होंने 2009 में यहां से समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था. वह एक बार निर्दलीय (2002-2007) और फिर सपा सदस्य (2007-2012) के रूप में शाहजहांपुर जिले के पुवायां क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं.

वहीं, के लक्ष्मण भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. वह पूर्व में भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. पार्टी ने रविवार को उत्तर प्रदेश से कुल छह उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, जबकि दो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान सोमवार को किया गया.

राधा मोहन दास अग्रवाल 2002 से लगातार गोरखपुर सदर सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी.

वहीं, लक्ष्मीकांत बाजपेई पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि, बाबूराम निषाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष हैं. दर्शना सिंह भाजपा की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष तो संगीता यादव गोरखपुर जिले की चौरी चौरा विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं.

उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 255 सीटें जीती थीं, जबकि उसके सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 12 और निषाद पार्टी को छह सीटों पर विजय हासिल हुई थी. मुख्य विपक्षी दल सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को आठ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छह सीटें मिली थीं.

Lucknow, UP | Dr Laxmikant Vajpayee, Dr Radha Mohan Aggarwal, Surendra Singh Nagar, Baburam Nishad, Darshana Singh, Sangeeta Yadav, Dr K Laxman and Mithilesh Kumar files nomination from Uttar Pradesh for the upcoming Rajya Sabha polls in the presence of CM Yogi Adityanath

