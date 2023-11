राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने शुक्रवार को कहा कि भगवान राम दीपावली में सोने से जड़ित लाल गुलाबी रंग का ड्रेस पहनेंगे. राम जन्मभूमि परिसर के अंदर एक लाख से अधिक दिए जलेंगे. भगवान राम जब श्रीलंका से आए थे तो मणि के दिए से उनकी आरती हुई थी. इस तरह की यहां पर तैयारी है. सत्येंद्र दास ने कहा कि 56 भोग भगवान श्री राम को अर्पित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या आते रहते हैं. यहां के विकास को लेकर त्रेता वाली अयोध्या बनाई जा रही है.जिसमें बहुत सारी परियोजनाओं पर काम हो रहा है.

जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा बेड़े में बड़ा बदलाव हो सकता है. राम मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को मिल सकता है. सीआईएसएफ की ओर से राम जन्मभूमि परिसर की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा प्रबंध पुख्ता करने पर जोर दिया गया है. यहां पर एंटी ड्रोन तकनीक का प्रयोग होगा. रामलला के अस्थायी मंदिर की सुरक्षा में इस समय त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है. इसमें यूपी पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा शामिल है.

राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद यहां की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है. राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए पिछले साल सीआईएसएफ से सिक्योरिटी ऑडिट कराई गई थी. इसके बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बडे़ स्तर पर परिवर्तन की योजना बनाई गई. सिक्योरिटी ऑडिट के बाद से यह संभावना जताई जा रही थी कि मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को मिल सकता है. अभी रामलला के गर्भगृह की सुरक्षा सीआरपीएफ के जिम्मे है. बाहरी क्षेत्र में यूपी पुलिस और पीएसी तैनात है.

#WATCH | Ayodhya, UP: On the Deepotsav festival, Chief Priest of Ram Janmabhoomi Temple, Acharya Satyendra Das says, “Diwali has been celebrated in Ayodhya for years… People celebrated Diwali in their own temples till now… But for a few years now, the Deepotsav is being… pic.twitter.com/9WZkoJZuTI

