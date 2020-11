Ram Ki Paidi illuminated for ‘Deepotsav’ to be held in Ayodhya, on the occasion of #Diwali: अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद होने जा रहे पहले दीपोत्सव की भव्‍य छटा दिखाई देगी. इसकी तैयारी कुछ इस तरह की गई हैं. इस वीडियो में यहां की भव्‍य तैयारियां सामने नजर आ रहीं है. अयोध्‍या में दीपावली पर्व पर आयोजित ‘दीपोत्‍सव-2020’ को भव्‍य स्‍वरूप प्रदान के लिए शुक्रवार को एक आकर्षक लेजर शो आयोजित किया जाएगा. Also Read - Deepotsav 2020: चांद-तारों से होड़ लेगी दीपोत्सव की आभा, कोना-कोना होगा रौशन, कण-कण कह उठेगा- जय श्री श्रीराम...

इस शो में भगवान श्रीराम की रावण पर विजय के उपरान्त उनके अयोध्या आगमन के दृश्य को चित्रित किया जाएगा और भगवान श्रीराम की स्तुति 'श्रीराम चन्द्र कृपालु भजमन' भी पृष्ठभूमि में सुनने को मिलेगी. लेज़र द्वारा वर्चुअल आतिशबाजी का कार्यक्रम दीपोत्सव-2020 का एक प्रमुख आकर्षण होगा.

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के निर्देश पर अयोध्‍या में दीपावली पर्व पर यह दीपोत्‍सव आयोजित किया जा रहा है. यह लेज़र शो भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन पर नगर वासियों की प्रसन्नता और उनके स्वागत में किए गए आयोजन को भी दर्शाएगा. इसमें शंख और घण्टियों की ध्वनि का समावेश होगा. भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित नृत्यों जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कथक नृत्य को भी इस शो में प्रदर्शित किया जाएगा.