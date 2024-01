Ram Lalla Photos: प्राण प्रतिष्ठा से पहले कर लीजिए रामलला के दर्शन, सामने आ गई भगवान राम की पूरी तस्वीर

Ayodhya Ram Lalla Photos: अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. गुरुवार को मंदिर के गर्भगृह रामलला की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया. शुक्रवार को रामलला की पूरी तस्वीर भी सामने आ गई, जिसमें आप उनके पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं. मूर्ति में रामलला के चेहरे की मुस्कन मन को मोह लेने वाली है. तस्वीर देखते ही आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे. इससे पहले भी रामलला की 2 तस्वीरें सामने आई थीं. पहली तस्वीर में रामलला की आंखों पर पीली पट्टी लगी थी और पूरे शरीर को सफेद रंग के कपड़ों से ढंका गया था. इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसमें सिर्फ रामलला के आंखों पर पीले रंग की पट्टी बंधी थी.

रामलला की एक तस्वीर को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने खुद अपने ट्विटर पर शेयर किया था.

The dream of decades has now become a reality.

First glimpse of Prabhu Ram Lalla.

Jai Shree Ram. pic.twitter.com/0wQb9IGUqJ

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) January 19, 2024