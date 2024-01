Ayodhya Ram Mandir: पहले ट्रक फिर क्रेन....देर रात राम मंदिर पहुंची रामलला की मूर्ति, जानें गर्भगृह में कब रखी जाएगी | VIDEO

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दो दिनों से जारी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बीच रामलला की भव्य मूर्ति बुधवार देर रात मंदिर पहुंच गई. पहले तिरपाल से बंद ट्रक और फिर क्रेन की मदद से मूर्ति को मंदिर परिसर के भीतर ले जाया गया. इस दौरान पूरा परिसर ‘जय श्रीराम’ के जयकारे से गुंज उठा. मूर्ति की सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद रखी गई थी. पूरे रास्ते में ATS कमांडो, यूपी पुलिस के जवान और अधिकारी के साथ-साथ बख्तरबंद गाड़ियों की मौजूदगी में रामलला की मूर्ति को राम मंदिर परिसर लाया गया.

VIDEO | Ram Lalla’s idol being taken inside the Ram Mandir complex in Ayodhya using a crane. The idol will be kept in the temple’s sanctum sanctorum. pic.twitter.com/S2kbRngN8N

