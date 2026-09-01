कौन संभालेगा राम मंदिर की कमान? CEO के लिए 3 नाम हुए शॉर्टलिस्ट, जल्द होगा ऐलान

Ayodhya Ram Temple: राम मंदिर के पहले CEO के लिए 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. सर्च कमेटी ने रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी, अब इंतजार सिर्फ ट्रस्ट की बैठक का है. चलिए आपको बताते हें इस प्रक्रिया कैसे पूरी हुई.

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CEO के चयन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी. (Photo from AI)

राम मंदिर के पहले CEO के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं

तीन सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी है

बता दें CEO पद के लिए करीब 5,585 आवेदन मिले थे

बुधवार को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में CEO के नाम पर फैसला लिया जा सकता है

Ram Mandir CEO: राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के चयन की प्रक्रिया अब आखिरी दौर में है. तीन सदस्यीय सर्च कमेटी ने तीन नामों को शॉर्टलिस्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी. अब इन नामों पर अंतिम फैसला ट्रस्ट का होगा. जानकारी के अनुसार, ट्रस्ट बुधवार (2 सिंतबर) को बैठक करेगा और उम्मीद है कि इसी बैठक में CEO के नाम को लेकर फैसला सुनाया जा सकता है.

राम मंदिर की सर्च कमेटी में कौन-कौन था?

बता दें CEO के चयन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी. जिसमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कांत चतुर्वेदी, पूर्व वैज्ञानिक सुरेश हावरे और पूर्व जस्टिस प्रमोद कोहली शामिल थे. कमेटी ने लंबी प्रक्रिया के बाद तीन सबसे योग्य नामों को शॉर्टलिस्ट किया. स्वामी गोविंद देव गिरि ने कमेटी के सदस्यों के मेहनत वाले काम के लिए उनका आभार जताया. वहीं, जस्टिस प्रमोद कोहली ने कहा कि इस काम में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी थी.

CEO पद के लिए 5,585 लोगों ने किया था आवेदन

जस्टिस कोहली ने बताया CEO पद के लिए करीब 5,585 आवेदन मिले थे. इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद हर उम्मीदवार की जांच करना अपने आप में चुनौती वाला काम था. इसके लिए कमेटी ने Google Form के जरिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने का फैसला किया. 600 अंकों का फॉर्म तैयार किया गया, जिसे सभी उम्मीदवारों को भेजा गया. इनमें से 3,570 उम्मीदवारों ने जवाब दिया. कमेटी ने तय किया कि 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक पाने वालों को आगे बढ़ाया जाएगा. फिर, 470 या उससे ज्यादा अंक पाने वाले 108 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया.

आखिरी में 3 नाम हुए शॉर्टलिस्ट

इसके बाद, 108 उम्मीदवारों से चार दिनों तक बातचीत की गई. फिर इनमें से 17 उम्मीदवारों को अयोध्या धाम में फिजिकल इंटरैक्शन के लिए बुलाया गया, जिसमें 16 उम्मीदवार शामिल हुए. सभी उम्मीदवारों को अलग-अलग मानकों पर परखा गया. कमेटी ने उम्मीदवारों की विजन, मुद्दों की समझ और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति को भी ध्यान में रखा. फिर, आखिर में तीन नामों को शॉर्टलिस्ट कर ट्रस्ट को रिपोर्ट दे दी गई. अब इन तीन नामों में से किसी एक को राम मंदिर का पहला CEO बनाया जाएगा.