राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का बदला तरीका, ट्रस्ट ने ड्रेस कोड को लेकर भी बदले नियम

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती के नियम बदल दिए हैं. इसके साथ बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड लागू हुआ है. इस खबर में आपको बताते हैं नई सुरक्षा व्यवस्था की पूरी डिटेल.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 14, 2026, 9:59 PM IST
राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती का बदला तरीका, ट्रस्ट ने ड्रेस कोड को लेकर भी बदले नियम
ट्रस्ट ने निगरानी व्यवस्था में भी बदलाव किया है. (Photo from IANS)
  • राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है
  • आने-जाने के दौरान सभी कर्मचारियों की रोजाना चेकिंग की जाएगी
  • चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों को बिना पॉकेट वाली ड्रेस पहननी होगी
  • चढ़ावे की गिनती अब टेबल की बजाय दरी पर बैठकर होगी

Ram Mandir Donation Row: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए हैं. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि पहले नोटों की गिनती टेबल पर होती थी, लेकिन अब यह दरी पर नीचे बैठकर किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोग ट्रस्ट के स्थायी कर्मचारी नहीं थे. ट्रस्ट का कहना है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी.

टेबल नहीं, अब दरी पर होगी नोटों की गिनती

स्वामी गोविंद देव गिरि ने बताया कि चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए पहले एक ड्रेस कोड तय था, लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं हुआ. अब सभी कर्मचारियों के लिए बिना जेब (पॉकेट) वाली ड्रेस पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पैसे छिपाने जैसी किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके. इसके अलावा, ड्यूटी पर आने और जाने के समय कर्मचारियों की रोजाना चेकिंग भी की जाएगी. पहले यह जांच कभी-कभी होती थी, लेकिन अब इसे हर दिन अनिवार्य कर दिया है.

और पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद बड़ा एक्शन! अब AI रखेगा दान के हर रुपये पर नजर? सुरक्षा व्यवस्था होगी हाईटेक

निगरानी के लिए 4 अधिकारी होंगे तैनात

इसके अलावा, ट्रस्ट ने निगरानी व्यवस्था में भी बदलाव किया है. अब चढ़ावे की गिनती के दौरान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के दो प्रतिनिधि और ट्रस्ट के दो अधिकारी मौजूद रहेंगे. यानी कुल चार लोग पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे. ट्रस्ट का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य सिर्फ चोरी रोकना नहीं, बल्कि रामभक्तों की आस्था और विश्वास को और मजबूत करना भी है. नई व्यवस्था के लागू होने के बाद चढ़ावे की गिनती अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह तरीके से की जाएगी.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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