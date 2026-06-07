राम मंदिर के दान को लेकर गरमाई राजनीति, अखिलेश यादव के आरोपों पर ट्रस्ट ने खोला हिसाब-किताब

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर नया विवाद सामने आया है. अखिलेश यादव के आरोपों पर ट्रस्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि हर लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 7, 2026, 9:56 PM IST
राम मंदिर के दान को लेकर गरमाई राजनीति, अखिलेश यादव के आरोपों पर ट्रस्ट ने खोला हिसाब-किताब
उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसी खबरें सही हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. (Photo IANS)

अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. इस बार विवाद मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे की रकम को लेकर हुआ. समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपये की राशि गायब पाई गई है. उनके इस बयान के बाद राजनीति में हलचल पैदा हो गई. अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग करते हुए सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं.

अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाए?

सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान राम के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह बेहद संवेदनशील मामला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे की बड़ी रकम का हिसाब स्पष्ट नहीं है और इस विषय पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति खुलकर सामने नहीं आ रहा है. सपा प्रमुख का कहना है कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसी खबरें सही हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उनके बयान के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर तेजी से चर्चा का विषय बन गया.

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ट्रस्ट ने आरोपों को बताया गलत

अखिलेश यादव के आरोपों के बाद, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई. ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने आरोपों को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में होने वाले हर लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता है और वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है. उनके मुताबिक, मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का नियमित हिसाब-किताब तैयार किया जाता है. इसलिए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली नियमों के अनुसार संचालित होती है और सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं.

ट्रस्ट ने पलटवार करते हुए क्या कहा?

ट्रस्ट सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने प्रतिक्रिया देते हुए पुराने राजनीतिक घटनाक्रमों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राम मंदिर और रामभक्तों की आस्था को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है. उन्होंने वर्ष 1994 की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी कई तरह के विवाद खड़े किए गए थे. लेकिन रामभक्तों का विश्वास कभी नहीं डगमगाया. उनका कहना था कि भगवान राम में लोगों की आस्था आज भी उतनी ही मजबूत है और किसी भी राजनीतिक बयान से इस विश्वास पर असर नहीं पड़ने वाला है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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