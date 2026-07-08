राम मंदिर चढ़ावा चोरी का आरोपी नंबर-1 कौन? जांच में SIT को 40 दिनों में 70 बार चोरी के मिले सबूत

अविनाश शुक्ला उन छह आरोपियों में से पहला है जिसकी पहली नजर में भागीदारी CCTV फुटेज, रिकवरी रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट एनालिसिस और गवाहों के बयानों से साबित हुई है.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 8, 2026, 12:57 PM IST
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SIT ने जांच में पाया कि चढ़ावा गिनती के दौरान तय सुरक्षा नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है रोजाना नये खुलासे हो रहे हैं. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा कि 40 दिनों में करीब 70 बार चोरी के सबूत मिले हैं. SIT ने अविनाश शुक्ला (30) को चंदा चोरी का मुख्य आरोपी बताया है. 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) संजय प्रसाद को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में SIT ने अविनाश शुक्ला को आरोपी नंबर-1 बताया. जांच एजेंसी ने उसे भक्तों के चढ़ावे को हड़पने की एक बड़ी साजिश में अहम कड़ी बताया.

कैसे साबित हुई अविनाश शुक्ला की भागीदारी?

जांचकर्ताओं ने कहा कि अविवाश शुक्ला के आस-पास बने सबूतों की वजह से आखिरकार उन्हें 5 और आरोपियों की पहचान करने और मंदिर के दान-गिनती सिस्टम के अंदर कथित ऑपरेशन को फिर से बनाने में मदद मिली. शुक्ला उन छह आरोपियों में से पहला है जिसकी पहली नजर में भागीदारी CCTV फुटेज, रिकवरी रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट एनालिसिस और गवाहों के बयानों से साबित हुई है. SIT के मुताबिक, बाकी आरोपियों के खिलाफ मामला तब जुड़ा जब जांचकर्ताओं ने उससे जुड़े सबूतों की जांच की, जिससे वह जांच का केंद्र बन गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि CCTV फुटेज की बार-बार जांच में शुक्ला को कई बार गिनती के दौरान कथित तौर पर दान के कैश और खुले नोटों के बंडल हटाते और छिपाते हुए देखा गया.

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SIT को CCTV फुटेज में क्या मिला?

जांच करने वालों ने कहा कि ये रिकॉर्डिंग जांच की रीढ़ बनीं, जिससे उन्हें पैसे की आवाजाही का पता लगाने और दूसरे लोगों की संदिग्ध भूमिकाओं की पहचान करने में मदद मिली. SIT के मुताबिक, CCTV फुटेज में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे भी कथित तौर पर दान के पैसे छिपाने और हटाने में शुक्ला की मदद करते दिखे, जबकि मनीष कुमार यादव कथित तौर पर गिनती वाले कमरे के अंदर उनके साथ मिलकर काम कर रहा था.

कैश का बंडल छिपाते देखा गया रमाशंकर मिश्रा

ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की तरफ से दिए गए अलग फुटेज में कथित तौर पर रमाशंकर मिश्रा को कैश के बंडल संभालते और छिपाते हुए दिखाया गया. जांचे गए मटीरियल के आधार पर, SIT ने यह नतीजा निकाला कि सभी छह आरोपियों की पहली नजर में संलिप्तता साबित हुई. शुक्ला की जांच वीडियो सबूतों से आगे बढ़ी.अयोध्या पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान, जांच करने वालों को उसके पास से 20.39 लाख रुपये कैश, US $1,121, सोने और चांदी के गहने, दूसरी कीमती चीजें और एक SUV मिली. यह मामले में गिरफ्तार किसी भी आरोपी से हुई सबसे बड़ी रिकवरी थी. SIT ने छह लोगों की भूमिका को पहली नजर में संदिग्ध बताया है. रिपोर्ट के अनुसार इनके खिलाफ उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी और अन्य साक्ष्य मिले हैं.

EOW को सौंपी जा सकती है जांच

उधर, Zee News ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को भी सौंपी जा सकती है. विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद इसकी संभावना बढ़ गई है. माना जा रहा कि SIT की अंतिम जांच रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार इस मामले की जांच EOW से भी करा सकती है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कौन-कौन हैं आरोपी?

  1. अविनाश शुक्ला
  2. अनुकल्प मिश्रा
  3. लवकुश मिश्रा
  4. मनीष कुमार यादव
  5. करुणेश पांडेय
  6. रामाशंकर मिश्रा उर्फ टिन्नू

SIT की जांच में क्या आया सामने?

  • चढ़ावा गिनती के दौरान तय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था.
  • कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती थी.
  • गिनती के समय निजी सामान ले जाने पर रोक नहीं थी.
  • अलग-अलग हुंडियों की नकदी आपस में मिला दी जाती थी.
  • नकदी का पूरा रिकॉर्ड और वजन दर्ज नहीं किया जाता था.
  • सीसीटीवी निगरानी पर्याप्त नहीं थी.

बैंक और ट्रस्ट के बीच बने नियमों का भी पालन नहीं हुआ

SIT ने बताया कि ट्रस्ट और बैंक के बीच चढ़ावा गिनती को लेकर SOP और समझौता (MoU) बना हुआ था..लेकिन कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं किया गया..गिनती कक्ष में प्रवेश, तलाशी, रिकॉर्ड तैयार करने और सुरक्षा संबंधी कई व्यवस्थाएं कागजों तक सीमित रहीं. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आरोपियों और उनके परिवार के बैंक खातों की जांच में उनकी आय से अधिक रकम जमा होने के संकेत मिले हैं, इसलिए चोरी की रकम कहां गई, इसका पता लगाने के लिए बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच की सिफारिश की गई है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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