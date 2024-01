Ram Mandir Inauguration: आसमान से दिखा राम मंदिर का भव्य नजारा | आप भी देखें यह खूबसूरत VIDEO

Ram Mandir Inauguration Updates: देशवासियों का सदियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. अयोध्या के भव्य राम मंदिर में अब से थोड़ी देर रामलला विराजमान होंगे. प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारी की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच गए हैं और जल्द ही मंदिर पहुंचने वाले हैं. इन सबके बीच राम मंदिर का एक वीडियो सामने आया है, जिसे हेलीकॉप्टर से बनाया गया है. आसमान से बनाए गए इस वीडियो को देखकर आप यह समझ सकेंगे कि आसमान से राम मंदिर आखिर कैसा नजर आता है.

#WATCH | Aerial visuals of Shri Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya ahead of the Pran Pratishtha ceremony. pic.twitter.com/ZQClwph8MG

— ANI (@ANI) January 22, 2024