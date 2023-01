रामचरितमानस की 'फोटोकॉपी' जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज, 5 अरेस्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा द्वारा श्रीरामचरितमानस के पन्नों की ‘फोटोकॉपी’ जलाने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी में मौर्य के अलावा देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह, सत्येंद्र कुशवाहा, देवेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, सुरेश सिंह यादव, संतोष वर्मा, मो सलीम और अन्य अज्ञात शामिल हैं. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने देर शाम बताया कि इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि सतनाम सिंह लवी नाम के व्यक्ति की शिकायत पर लखनऊ में पीजीआई थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसमें आरोप लगाया गया है कि श्रीरामचरितमानस के पन्नों की प्रति जलाने से शांति को खतरा है. उन्होंने बताया भारतीय दंड संहिता की धारा 142, 143, 153 ए, 295, 295 ए, 298, 504, 505, 506 और 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्राथमिकी में मौर्य के अलावा देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह, सत्येंद्र कुशवाहा, देवेंद्र प्रताप यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, सुरेश सिंह यादव, संतोष वर्मा, मो सलीम और अन्य अज्ञात शामिल हैं.

पुलिस ने सोमवार शाम एक बयान में बताया कि इन 10 आरोपियों में से गिरफ्तार पांच आरोपियों में सत्येंद्र कुशवाहा,यशपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप यादव,सुरेश सिंह यादव तथा मो सलीम शामिल हैं . इस बारे में पूछे जाने पर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) कैंट अनूप कुमार सिंह ने कहा, ‘‘हां, मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है. हालांकि इससे अधिक जानकारी होने से उन्होंने अनभिज्ञता जताई.