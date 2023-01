रामचरितमानस में कई जातियों के लिए अपमानजनक बातें, सरकार प्रतिबंधित करे: स्वामी प्रसाद मौर्या

नई दिल्ली: रामचरित मानस को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने बयान दिया है. इस पर विवाद हो सकता है. स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि रामचरितमानस से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके कुछ अंशों में जातियों को इंगित करते हुए, वर्ण और वर्ग विशेष को इंगित करते हुए अपमान जनक टिप्पणियां की गई हैं. ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. ये हमारी मांग है. स्वामी प्रसाद मौर्या ने एक चौपाई सुनाते हुए कहा कि इसमें कई जातियों के नाम हैं और इन जातियों को नीच कहा गया है. जबकि ये सभी हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग हैं. इससे कहीं न कहीं इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहात होती हैं. इसी तरह एक उदहारण और हैं. एक चौपाई है, जिसमें शूद्र, पशु और नारी यानी औरत.. को एक ही श्रेणी में रखा है. और इन्हें ताड़ना यानी मारने दंडित करने को कहा गया है.

स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि शूद्रों ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है. ये भी आखिर हिंदू धर्म के लोग हैं. देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े, तथाकथित शूद्र में आते थे, जबकि ये भी हिंदू धर्म को ही मानने वाले लोग हैं. कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों को इस तरह से दंडित करने का प्रावधान करता है. हम समझते हैं कि धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव के लिए होता है, मानवता के लिए होता है. लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान से कोई खिलवाड़ करता है तो गर्व नहीं हो सकता.