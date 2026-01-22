By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दो बीवियों में पति के साथ रहने पर मचा रखा था बवाल! पंचायत ने दिया अनोखा फैसला... 3-3 दिन का बंटवारा, संडे को मिलेगी 'वीकली ऑफ'!
यूपी के रामपुर में अजीमनगर में एक पति की दो पत्नियां हैं जो पति से साथ रहने के लिए लड़ रही थी, वहां की पंचायत ने अनोखा फैसला कराया है जिसमें पति को तीन तीन दिन पत्नी के पास रहने के लिए कहा है, रविवार का दिन पति की छुट्टी का रखा है. जानिए पूरी मामला.
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के अजीमनगर थाना क्षेत्र के नगलिया आकिल गांव में एक अनोखा और चर्चित मामला सामने आया है, जहां एक पति की दो पत्नियों के बीच लगातार विवाद चल रहा था. दोनों पत्नियां पति को पूरी तरह अपने पास रखना चाहती थीं, जिसके कारण रोजाना झगड़े और मारपीट की स्थिति बन जाती थी. मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन वहां से इसे गांव की पंचायत में सौंप दिया गया. पंचायत ने दोनों पत्नियों, पति और गांव के गणमान्य लोगों की बातें सुनीं. लंबी चर्चा के बाद पंचायत ने एक लिखित समझौता तैयार किया, जिसे सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया. इस फैसले के अनुसार, पति को सप्ताह में दोनों पत्नियों के साथ बराबर समय बिताना होगा.
- सोमवार, मंगलवार और बुधवार: पहली पत्नी के साथ रहना.
- गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार: दूसरी पत्नी के साथ रहना.
- रविवार: पति के लिए ‘साप्ताहिक अवकाश’ या ‘वीकली ऑफ’ रखा गया है, जिसमें वह अकेला रह सकता है और दोनों पत्नियों से दूर समय बिता सकता है.
दोनों पत्नियों को बराबर समय मिले, पति को भी एकांत
यह ‘3-3-1’ फॉर्मूला पंचायत ने इसलिए अपनाया ताकि दोनों पत्नियों को बराबर समय मिले और पति को भी कुछ एकांत मिल सके. समझौते में साफ लिखा गया है कि पति सप्ताह के छह दिन दोनों पत्नियों में बंटा रहेगा, जबकि रविवार उसका ‘आजादी का दिन’ होगा.
जानकारी के अनुसार, यह युवक मुस्लिम समुदाय से है और उसने दो शादियां की हुई हैं. पहली शादी अरेंज मैरिज से हुई थी, जबकि दूसरी लव मैरिज से. दोनों पत्नियां पति को अपने साथ रखने की जिद पर अड़ी थीं, जिससे घर में कलह बढ़ती जा रही थी. पंचायत के इस फैसले से विवाद शांत हो गया है और सभी ने इसे मान लिया है.
पंचायत की ‘समझदारी’ की तारीफ
यह मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जहां लोग इसे अनोखा बताते हुए पंचायत की ‘समझदारी’ की तारीफ कर रहे हैं. कुछ इसे व्यावहारिक समाधान मानते हैं, तो कुछ हास्य का विषय बना रहे हैं. यह घटना ग्रामीण समाज में पारंपरिक पंचायत व्यवस्था की भूमिका को दर्शाती है, जहां कानूनी हस्तक्षेप से पहले स्थानीय स्तर पर ऐसे विवाद सुलझाए जाते हैं.
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समझौते व्यक्तिगत हैं और यदि कोई पक्ष बाद में असहमत होता है तो कानूनी रास्ता अपनाया जा सकता है. फिलहाल, गांव में शांति है और पति अब इस नए शेड्यूल के साथ जिंदगी जी रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Uttar Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें