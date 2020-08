नई दिल्‍ली: उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार लगातार भू-माफिया और दबंगों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई कर रही है. यूपी के प्रभावशाली मुख्‍तार अंसारी, अतीक अहमद के खिलाफ को कार्रवाई की मुहिम चलाए ही हुए है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के खिलाफ भी एक बार फिर बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं. Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और योगी के गढ़ में बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क, जानें किन जगहों पर होगा विकास

यूपी की योगी अब आजम खान की पत्‍नी के नाम से हमसफर रिजॉर्ट को ढहाने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक, रामपुर विकास प्राधिकरण ने एक रिजॉर्ट को ध्‍वस्‍त करने के निर्देश दिए हैं. यह लग्‍जरी रिजॉर्ट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्‍नी तंजीन फातमा से संबंधित है. Also Read - ISIS आतंकी 7 दिन की पुलिस कस्‍टडी में, दिल्‍ली पुलिस ने अबू यूसुफ के गांव से एक युवक को उठाया

रामपुर के एडीएम जेपी गुप्‍ता ने कहा, हमसफर रिजॉर्ट का प्‍लान आरडीए से स्‍वीकृत नहीं था और पहले ही एक नोटिस भेजा जा चुका है. अब ताजीन फातमा के पते पर नोटिस भेजा गया है. Also Read - दिल्‍ली से मिलने नोएडा आई युवती से रेप, पूर्व परिचित ने फ्लैट में वारदात को दिया अंजाम

Rampur Development Authority orders demolition of a resort belonging to SP leader Azam Khan’s wife Tazeen Fatma.

“Plan of Humsafar resort was not approved by RDA & a notice was sent earlier too. The notice has now been sent addressed to Tazeen Fatma,” says JP Gupta, ADM, Rampur pic.twitter.com/Gwrv8oi6tk

